E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:28
92 citiri
E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită
Elizabeta Samara FOTO Facebook FRTM

La debutul din Sud de France Arena, la WTT Champions Montpellier, jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara a eliminat-o pe favorita 7, Mima Ito (Japonia, număr 9 mondial), medaliata cu bronz mondial din proba de simplu.

Vicecampioana en titre de la Europa Top 16 şi-a continuat forma bună de joc după Campionatul European destinat echipelor, iar azi a început ideal în faţa niponei, cu set câştigat. Mima Ito a echilibrat duelul şi le-a câştigat pe următoarele două, însă sportiva română a oferit o revenire fabuloasă.

Condusă cu 9-4 în setul al patrulea, Elizabeta Samara a folosit toate resursele tehnice şi fizice, a lovit convingător şi a trecut toate punctele în dreptul său până la finalul setului. În decisiv, tricolora a menţinut nivelul, iar printre emoţiile finalului de joc a oferit calitate de-a lungul schimburilor pentru victoria cu 3-2 (11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9).

“I-am spus antrenorului că sper să iau un set. Când l-am luat pe primul, am zis că e ok, dar după revenind de la 1-2 (4-9) a fost uimitor. Nu ştiu cum am câştigat ultimele două puncte. Am avut o tactică pe care n-o pot spune, am avut şi mingi norocoase, dar am luptat pentru fiecare punct. Acest meci cu Ito, una dintre cele mai bune jucătoare din lume, înseamnă mult pentru mine. Aveam nevoie de această victorie, pentru că mental eram puţin jos, iar acum sunt fericită că această victorie a venit aici”, a spus Elizabeta Samara, la finalul meciului.

În optimile de finală, Elizabeta Samara o va întâlni pe câştigătoarea meciului Hana Goda (Egipt)/Doo Hoi Kem (Hong Kong).

Și Berni Szocs a făcut un meci uriaș

Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal.

Sud de France Arena din Montpellier a găzduit primul meci de top, în care Bernadette Szocs (19 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins-o pe medaliata cu bronz mondial din proba de simplu, Chen Xingtong (China, 3 mondial), după o demonstraţie de forţă a tricolorei.

Bernadette Szocs a gestionat stilul de joc al adversarei şi, treptat, şi-a impus loviturile până a împins-o departe de masă pe adversară. Tricolora a avut precizie şi intensitate la masa de joc, iar în ultimul set şi-a dominat cap-coadă adversara de calibru, pentru victoria cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-2).

Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției
Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției
Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16...
Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
De cinci ori participantă la Turneul Campioanelor, în 2014, 2015, 2016, 2017 și 2019, Simona Halep a fost solicitată de WTA pentru promovarea ediției din 2025, care va avea loc la Riad....
#Elizabeta Samara, #tenis de masa, #victorie, #revenire, #favorita , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
  2. E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită
  3. Doliu în sportul românesc. A jucat la 6 Olimpiade și a fost egal cu campionii mondiali
  4. Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă
  5. Schimbare totală pentru Dani Alves, după 14 luni de închisoare pentru agresiune sexuală: „Am încheiat un pact cu Dumnezeu” VIDEO
  6. Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției
  7. ”Război” la fileu, după ce nu i-a strâns mâna adversarului: ”Există un cod” VIDEO
  8. Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
  9. Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”
  10. Șoc în Gruia: Dan Petrescu nu se întoarce! CFR Cluj s-a înțeles cu fostul selecționer al naționalei