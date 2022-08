Ce apariție în circuitul WTA! Fiica unei legendare tenismene a câștigat primul său meci pe un tablou principal

Turneul WTA 500 de la San Jose (SUA) a consemnat prima victorie pe un tablou principal în circuitul profesionist a tinerei americance Elizabeth Mandlik (21 de ani).

Venită din calificări, Mandlik (240 WTA) a învins-o în primul tur pe consacrata Alison Riske-Amritraj (33 WTA), scor 6-3, 6-3.

Elizabeth Mandlik este nimeni alta decât fiica unei tenismene legendare, Hana Mandlikova din Cehia, care a obținut ulterior cetățenia australiană. În vârstă de 60 de ani, Mandlikova a câștigat în cariera sa 27 de turnee WTA, dintre care 4 de Grand Slam, Australian Open (1980 și 1987), Roland-Garros (1981) și US Open (1985).

FIRST main draw win on Tour 💪

Qualifier 🇺🇸 @ellimandlik, daughter of four-time Slam champion Hana Mandlikova, defeats Riske-Amritraj in San Jose to reach the last 16!#MubadalaSVC pic.twitter.com/UtVx3AMVhF