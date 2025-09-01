Ella Vișan, acuzată că a încălcat regulile de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit detalii interzise despre relația cu Andrei

Ella Vișan revine în atenția publicului, de data aceasta dintr-un motiv care a stârnit indignare printre fani. Fosta concurentă de la Insula iubirii a făcut publice informații considerate confidențiale, încălcând regulile stabilite de producătorii emisiunii, prin intermediul unui cont de Instagram dedicat interacțiunii directe cu urmăritorii ei.

Totul a pornit de la o întrebare simplă:

„Ai mai vorbit cu Andrei după Insulă?” Fără ezitare, Ella a răspuns dezvăluind mai mult decât ar fi trebuit: „O singură dată, atunci când i-am predat cheile de la apartamentul în care locuiam amândoi.” În imaginile postate pe pagina de Instagram Viperele Vesele, reiese că Ella a dat detalii înainte de finala emisiunii.

Această scăpare a atras imediat atenția, deoarece regulamentul show-ului interzice dezvăluirea detaliilor despre relațiile dintre participanți până la finalul difuzării sezonului. Cu toate acestea, Ella nu s-a oprit aici.

Într-o altă conversație cu un fan, acesta i-a amintit că Andrei, fostul ei partener, a avut o atitudine pozitivă într-un live recent, în ciuda momentelor tensionate și a trădării petrecute în timpul emisiunii. Răspunsul Ellei-a fost, de asemenea, unul tăios:

„Dacă prin a vorbi frumos despre tine vrei să spui că nu ratează nici o ocazie să mă ironizeze, să dea curs bârfelor, să lase loc de interpretări și acum, la 5 minute, să spună că nu mă cunoaște… atunci da, frumos!”

