Ce părere a avut mama Ellei după ce a văzut imaginile de la Insula Iubirii: Nu mai eram acel om pe care îl știa ea
Ella Vișan, fosta concurentă a show-ului „Insula Iubirii” 2025, a vorbit despre modul în care mama ei a reacționat după difuzarea scenelor intime cu ispita Teo, precizând că a beneficiat de sprijinul necondiționat al acesteia. Deși mulți s-ar fi așteptat la critici sau reproșuri, relația dintre cele două a rămas extrem de apropiată și neafectată de controversele publice.

Fosta concurentă, care a intrat în competiție alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, și a trăit o aventură cu ispita Teo în Thailanda, a explicat:

„Nu mai eram acel om sobru și cu coloană vertebrală care mă știa ea. Nu e un lucru rău să bei, dar pentru mine a fost o rușine ca ea să mă vadă așa. Iar în cealaltă ipostază, de-asta sunt aici, că și ea a fost în ipostaza asta, deci nu. A fost la fel un moment pentru ea, nu greu să vadă că nu a văzut cine știe ce, adică nu a speriat-o palma (n.r. – a lui Teo), să ne înțelegem, dar pentru ea a fost șocul că am avut curajul să o fac la televizor. Ea știa că sunt un om foarte curajos și chiar și ea a spus: Eu nu înțeleg, ție ți-a fost frică că te vede o țară întreagă și eu beată, dar de asta nu ți-a fost frică? și i-am zis că nu, că de asta am fost super trează și super asumată și super conștientă”.

Ella are o nouă relație

Viața Ellei a suferit modificări semnificative după experiența de la show, însă aceasta a subliniat că lecțiile învățate și sprijinul mamei au avut un rol esențial în acest nou început.

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Ella și-a făcut publică relația cu un nou partener, cu care se află încă de la finalul filmărilor. Ea a recunoscut că scenele intime cu Teo au fost inițial o provocare pentru actualul iubit, dar acesta a ales să rămână alături de ea, oferindu-i suportul necesar în momentele dificile:

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație.”

