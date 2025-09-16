Ella Vișan, într-o nouă relație. Ce părere a avut iubitul ei despre scenele intime cu Teo de la Insula Iubirii: „A fost vizibil afectat”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:23
479 citiri
Ella Vișan, într-o nouă relație. Ce părere a avut iubitul ei despre scenele intime cu Teo de la Insula Iubirii: „A fost vizibil afectat”
Ella Vișan este concurentă la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Ella Vișan

Ella Vișan trăiește o nouă poveste de dragoste, după despărțirea de Andrei Lemnaru și scurta idilă cu Teo. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că are acum un partener care i-a fost alături în momentele dificile și pe care îl consideră bărbatul ideal.

Ella a explicat că relația ei actuală a început la scurt timp după finalizarea filmărilor pentru reality show și că se simte mai fericită ca niciodată. Cu toate acestea, începutul poveștii lor nu a fost lipsit de provocări, mai ales din cauza trecutului său mediatic.

Ella a recunoscut că scenele intime cu ispita Teo, difuzate în cadrul emisiunii, l-au afectat pe actualul ei iubit. Cu toate acestea, el a ales să rămână alături de ea și să o sprijine în momentele în care s-a simțit la pământ.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație. Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a scris Ella pe rețelele sociale.

În prezent, fosta concurentă se declară împlinită și îndrăgostită, convinsă că, de data aceasta, a găsit omul potrivit.

„Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul „copleșit”, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai adăugat ea.

#ella visan, #insula iubirii, #Insula Iubirii Antena 1 , #Insula Iubirii
