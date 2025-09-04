Ella Vișan, primele declarații după finala Insula Iubirii: „A fost un experiment”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:28
904 citiri
Ella Vișan, primele declarații după finala Insula Iubirii: „A fost un experiment”
Ella Vișan este concurentă la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Ella Vișan

Ella Vișan și ispita Teo de la „Insula iubirii” au luat decizia de a pleca împreună în marea finală a emisiunii, însă povestea lor nu a durat mult după filmări. Deși părea că între cei doi există o conexiune specială, problemele au apărut rapid, iar relația s-a încheiat la scurt timp după încheierea ultimei filmări. În ciuda despărțirii, Ella rămâne recunoscătoare lui Teo pentru sprijinul oferit pe parcursul experienței.

Concurenta și-a exprimat aprecierea printr-un videoclip publicat pe Instagram, adresând mulțumiri tuturor celor care i-au fost alături pe parcursul aventurii de la „Insula iubirii”, inclusiv producției și lui Teo.

„Insula s-a terminat și începe adevărata Insulă a iubirii. Ce emoții am... Mulțumesc, în primul rând lui Teo, și producției pentru șansa oferită și oamenilor care mi-au fost alături atât pe insulă, cât și după insulă. Chiar a fost un experiment și o experiență pe care nu ar fi relevant să o trăiești a doua oară”, a declarat Ella Vișan.

Teo a explicat că ruptura s-a produs după un episod petrecut la hotel, iar legătura dintre ei nu a mai fost la fel de strânsă. Cu toate acestea, ispita a continuat să o caute pe Ella, însă ea nu a fost la fel de deschisă la reconciliere. În plus, Teo și-ar fi dorit ca Ella să se mute din Anglia în România pentru a putea relua relația, însă aceasta nu a fost de acord.

„Ea nu avea niciun gând să revină în țară, iar asta mi-a dat de gândit. (...) Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine. Eu sunt pregătit să fie ceva între mine și Ella, doar că aștept să se mute în România, să știu că este stabilită aici ca să pot să reiau din nou tot ceea ce am trăit pe insulă”, a mărturisit Teo.

#ella visan, #insula iubirii, #Insula Iubirii Antena 1 , #Insula Iubirii
