Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”

După ce ispita Teo a declarat că relația cu Ella Vișan s-ar fi încheiat imediat după terminarea filmărilor Insula Iubirii, fosta concurentă a venit cu propria versiune. Ea a povestit că despărțirea nu s-a produs pe loc, ci a venit în timp, atunci când distanța și lipsa de comunicare au început să își spună cuvântul.

Ella a explicat că, la întoarcerea din Thailanda, drumurile lor s-au despărțit imediat. Ea a stat două zile la București, pentru a-și limpezi gândurile, în timp ce Teo a mers direct la Ploiești. La scurt timp, ea a zburat în Marea Britanie, iar această separare a dus la primele fisuri în legătura lor.

„Nu (n.r.: nu a ajuns împreună cu Teo acasă), pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești. Eu, la două zile după ce am ajuns în București, am zburat către U.K. și cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că suntem niște oameni care muncesc foarte mult și, câteodată, eu adormeam cu telefonul în mână și nu îmi dădeam seama, abia spre dimineață realizam că nu i-am răspuns la mesaj. El, la fel, fiind prins cu evenimente, cu jobul, da, ne răspundeam destul de greu. El se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție”, a relatat fosta concurentă în cadrul unui podcast.

Ads

În același timp, Teodor Costache a dezvăluit într-o altă emisiune că, deși nu s-a îndrăgostit de Ella pe insulă, a simțit o legătură și a fost sincer cu ea încă din primele zile.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r.: la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a spus acesta la „Un Show Păcătos”.

Ads