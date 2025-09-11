Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:21
596 citiri
Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
Teo Costache a vorbit despre imaginile cu Ella Vișan FOTO: Instagram/ Ella Vișan, Teo Cosmin

După ce ispita Teo a declarat că relația cu Ella Vișan s-ar fi încheiat imediat după terminarea filmărilor Insula Iubirii, fosta concurentă a venit cu propria versiune. Ea a povestit că despărțirea nu s-a produs pe loc, ci a venit în timp, atunci când distanța și lipsa de comunicare au început să își spună cuvântul.

Ella a explicat că, la întoarcerea din Thailanda, drumurile lor s-au despărțit imediat. Ea a stat două zile la București, pentru a-și limpezi gândurile, în timp ce Teo a mers direct la Ploiești. La scurt timp, ea a zburat în Marea Britanie, iar această separare a dus la primele fisuri în legătura lor.

„Nu (n.r.: nu a ajuns împreună cu Teo acasă), pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești. Eu, la două zile după ce am ajuns în București, am zburat către U.K. și cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că suntem niște oameni care muncesc foarte mult și, câteodată, eu adormeam cu telefonul în mână și nu îmi dădeam seama, abia spre dimineață realizam că nu i-am răspuns la mesaj. El, la fel, fiind prins cu evenimente, cu jobul, da, ne răspundeam destul de greu. El se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție”, a relatat fosta concurentă în cadrul unui podcast.

În același timp, Teodor Costache a dezvăluit într-o altă emisiune că, deși nu s-a îndrăgostit de Ella pe insulă, a simțit o legătură și a fost sincer cu ea încă din primele zile.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r.: la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a spus acesta la „Un Show Păcătos”.

Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”
Teo Costache de la Insula Iubirii, primele declarații despre presupusa iubită Teodora Bănică: „A fost doar o cunoaștere”
Teo Costache, cunoscut drept ispita din „Insula Iubirii”, a clarificat recent zvonurile apărute după ce a fost văzut ținându-se de mână cu Teodora Bănică, fosta concurentă de la...
Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru, punând capăt unei relații de trei ani. Deși cei doi păreau de nedespărțit și...
#ella visan, #insula iubirii, #stiri vedete , #Insula Iubirii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen imparteau spaga ca pe pizza: Mancam toti! Cate-o felie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
  2. Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
  3. Care este prima echipă eliminată la Asia Express. Controverse după cursa pentru ultima șansă: „Nu este corect”
  4. Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
  5. Un câine din Bihor a fost recunoscut ca participant la recordurile Guinness obținute de stăpânul său, un cunoscut pianist
  6. Horoscop zilnic. Joi, 11 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură sentimentală
  7. Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
  8. Dezvăluire epocală. NASA a descoperit, după 30 de ani, cel mai clar semn de viață pe Marte FOTO
  9. Ce poate face un supliment zilnic cu Omega-3 pentru sănătatea femeilor
  10. Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”