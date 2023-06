Răspunsul unei vedete de pe OnlyFans pentru Piers Morgan a strâns zeci de milioane de vizualizări și i-a crescut instantaneu contul în bancă

Elle Brooke, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de pe platforma Only Fans, a făcut senzație în emisiunea lui Piers Morgan.

O vedetă OnlyFans este lăudată pentru răspunsul "legendar" pe care i l-a dat prezentatorului britanic Piers Morgan, scrie The Independent. În cadrul emisiunii Piers Morgan Uncensored, acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce vor crede viitorii ei copii despre cariera ei.

"Pot să plângă dintr-un Ferrari", a răspuns Elle Brooke, 25 de ani.

Pe Daily Loud, imaginile din emisiune au adunat deja 40 de milioane de vizualizări.

Brooks a continuat să spună că nu are nicio problemă să se dezbrace pentru fanii ei de pe platforma amintită.

Întrebată de Morgan ce părere are familia ei despre faptul că își dă hainele jos în fața unor străini, Brooke a replicat rapid: "Piers, uite care e treaba. Tata e mort și mama lucrează pentru mine".

Elle Brooke a dezvăluit că, după succesul repurtat în emisiune, și-a mărit considerabil numărul de fani și veniturile.

OnlyFans creator Elle Brooke talks about her future kids finding out about her career: "They can cry in a Ferrari" pic.twitter.com/vSbM4xxvEv