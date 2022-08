Anne Heche a murit: ce mesaj a postat fosta ei iubită, Ellen DeGeneres

Actriţa americană Anne Heche a încetat din viaţă, vineri, la vârsta de 53 de ani. În urmă cu o săptămână, ea a suferit un accident teribil la Los Angeles şi de atunci era în comă.

Reprezentanţii familiei au precizat că, deşi Heche este legal decedată, conform legislaţiei din California, inima sa încă bate, pentru că nu a fost deconectată de la aparate, astfel încât Fundaţia OneLegacy să aibă timp să găsească oameni care au nevoie de organele ei pentru a supravieţui.

Vestea decesului lui Heche vine la o săptămână după ce actriţa a intrat cu maşina într-o casă din Mar Vista, Los Angeles, fiind sub influența substanțelor interzise.

Actriţa a ajuns la spital în stare critică. De atunci, ea nu şi-a revenit deloc şi a fost în comă.

Heche era o veterană a televiziunii şi filmului și a devenit și mai cunoscută la sfârşitul anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres, cunoscuta prezentatoare TV. După ce relaţia s-a încheiat, Heche a spus că atât mediatizarea, cât şi notorietatea care au venit după au fost în detrimentul carierei ei.

Heche și DeGeneres au fost împreună din 1997 până în 2000. În 1999 ele au declarat că, dacă Vermontul ar legaliza căsătoriile între persoane de același sex, ar fi primele care ar face acest pas.

"Este o zi tristă. Le transmit copiilor, familie și prietenilor lui Anne toată dragostea mea", a spus Ellen DeGeneres după decesul fostei ei iubite.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.