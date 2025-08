Ellen DeGeneres susține că s-a mutat în Marea Britanie din cauza lui Donald Trump

Vedeta de televiziune americană Ellen DeGeneres a avut prima apariție publică de când s-a mutat în Marea Britanie, ea declarând că a decis să se stabilească în Anglia a doua zi după ce Donald Trump a fost reales președinte al Statelor Unite, relatează BBC.

Ellen a declarat în fața unei mulțimi adunate în Cheltenham, Gloucestershire, că viața „este pur și simplu mai bună” în Marea Britanie.

Vedeta a declarat că ea și soția sa, Portia de Rossi, se gândesc să se căsătorească din nou în Anglia, după câteva încercări în SUA de inversare a dreptului la căsătoria între persoane de același sex, și a precizat că America poate fi încă „înfricoșătoare pentru oamenii care sunt ei înșiși”.

Ea a adus în discuție și acuzațiile privind mediul toxic de la locul de muncă, care au dus la încheierea emisiunii sale de lungă durată în 2022, recunoscând că poate fi „foarte directă”, dar respingând aceste povești ca fiind „clickbait”.

„Rămânem aici”

Ellen a fost unul dintre cele mai mari nume ale televiziunii americane timp de 30 de ani, datorită emisiunii sale de divertisment difuzate în timpul zilei, precum și serialului de comedie din anii 1990 care îi purta numele, pentru prezentarea premiilor Oscar, Grammy și Emmy și pentru interpretarea vocii personajului Dory din filmul Finding Nemo.

Ads

După ce emisiunea ei a fost anulată, a plecat într-un „turneu final de stand-up” în SUA în 2024, apoi a cumpărat o casă în Cotswolds, o zonă istorică și pitorească din Gloucestershire și Oxfordshire.

Duminică, la teatrul Everyman din Cheltenham, ea a avut o conversație cu prezentatorul Richard Bacon, care a întrebat-o dacă sunt adevărate zvonurile că s-a mutat din cauza lui Donald Trump. „Da”, a răspuns ea.

Vedeta în vârstă de 67 de ani a spus că ea și De Rossi au planificat inițial să petreacă trei sau patru luni pe an în Marea Britanie și au cumpărat ceea ce credeau că va fi „o casă de vacanță”.

„Am ajuns aici cu o zi înainte de alegeri și ne-am trezit cu o mulțime de mesaje de la prietenii noștri cu emoji-uri plângând, iar eu am spus: A câștigat”, a spus ea. „Și noi am spus: Rămânem aici”

Ellen a oferit câteva imagini din noua sa viață la țară pe rețelele de socializare, în videoclipuri în care apare alături de animalele sale de la fermă, inclusiv oi – deși acestea au fost vândute între timp, după ce au fugit în repetate rânduri.

Ads

„Este absolut minunat”, a spus ea. „Pur și simplu nu suntem obișnuiți să vedem o asemenea frumusețe. Satele, orașele și arhitectura – totul este fermecător și stilul de viață este mai simplu. Este curat. Totul aici este mai bun – felul în care sunt tratate animalele, oamenii sunt politicoși. Îmi place foarte mult aici. Ne-am mutat aici în noiembrie, care nu era perioada ideală, dar am văzut zăpadă pentru prima dată în viața mea. Ne place foarte mult aici. Portia și-a adus caii aici, eu am găini și am avut oi timp de aproximativ două săptămâni.”

A fi gay la Hollywood „este încă o problemă”

În ultimul său turneu, ea a glumit că a fost „dată afară din showbiz de două ori” – prima dată când a recunoscut că este lesbiană, în 1997.

Acest lucru a dus efectiv la sfârșitul sitcomului ei, după ce agenții de publicitate s-au retractat și rețeaua a încetat să-l mai promoveze, a declarat ea duminică publicului din Cheltenham.

Bacon a întrebat dacă vizibilitatea ei a încurajat alte persoane să se destăinuie. „Aș spune că nu”, a răspuns ea. „Mi-am imaginat că multe persoane se vor destăinui ca niște suricate care ies din vizuină și se retrag imediat. Ce face? Bine, nu, nu.”

Ads

Dar este „o decizie foarte greu” care nu se potrivește tuturor, a continuat ea, și a spus că lucrurile sunt mai bune astăzi „în unele privințe”, dar nu și în altele.

„Dacă ar fi fost [mai bine], toți ceilalți actori și actrițe pe care îi cunosc și despre care știu că sunt gay ar fi ieșit la iveală, dar nu o fac, pentru că încă este o problemă. Oamenii încă se tem.”

Ellen a vorbit și despre o mișcare recentă a Convenției Baptiste din Sud de a susține revocarea unei decizii a Curții Supreme care permite căsătoriile între persoane de același sex. Cel puțin nouă state au introdus proiecte de lege în acest sens.

„Biserica Baptistă din America încearcă să anuleze căsătoria între persoane de același sex”, a spus ea. „Încearcă să împiedice literalmente ca acest lucru să se întâmple în viitor și, eventual, să-l anuleze. Portia și cu mine deja ne informăm și, dacă vor face asta, ne vom căsători aici.”

Mai târziu, răspunzând la o întrebare din public, ea a adăugat: „Mi-aș dori să fim într-un loc în care oamenii să nu se teamă să fie ei înșiși. Mi-aș dori să trăim într-o societate în care toată lumea ar putea să accepte pe ceilalți și diferențele lor. Până când vom ajunge acolo, cred că este greu să spunem că am făcut progrese enorme.”

Ads

Cu toate acestea, generația tânără este „mai confortabilă cu acest lucru” și „mai flexibilă”, a adăugat ea. „Așadar, cred că generația tânără ne va arăta calea.”

După ce câțiva foști angajați ai emisiunii sale au făcut acuzații privind o cultură toxică la locul de muncă, vedeta - care încheia fiecare episod spunându-le telespectatorilor să „fie buni unii cu alții” - a fost etichetată drept „rea” în mass-media.

În urma scandalului, trei producători au fost concediați pe fondul acuzațiilor de comportament necorespunzător și hărțuire sexuală, iar ultimul sezon al emisiunii a început cu Ellen prezentându-și scuzele în direct.

Ea a abordat acest subiect în turneul său din 2024 și în specialul Netflix care l-a însoțit.

„Indiferent ce articol apărea, era ceva de genul 'E rea', și mă întrebam cum să abordez acest subiect fără să par o victimă sau să mă plâng. Dar am vrut să vorbesc despre asta. E simplu, sunt o persoană directă și foarte sinceră, și cred că uneori asta înseamnă că... sunt rea?”

I-ar plăcea foarte mult un talk-show în Marea Britanie

Ads

Ellen a spus că îi lipsește „foarte mult” emisiunea ei, dar nu crede că un format similar ar mai funcționa.

„Adică, mi-aș dori să funcționeze, pentru că aș face același lucru aici. Mi-ar plăcea să fac asta din nou, dar simt că oamenii se uită la telefoanele lor sau că nu acordă prea multă atenție televizoarelor, pentru că suntem atât de copleșiți de informații și divertisment.”

Ea a spus că nu știe ce va face în viitor, dar că va alege „cu mare atenție” următorul pas. „Pur și simplu nu știu încă ce anume”, a spus ea. „Vreau să mă distrez, vreau să fac ceva. Îmi plac găinile mele, dar sunt puțin plictisită.”

Ads