Cântăreața care a ”măcelărit” imnul Angliei la meciul cu Italia: ”M-a deranjat și pe mine” VIDEO

Selecţionata Italiei, campioana continentală, a fost învinsă de Anglia cu scorul de 2-1, joi seara, pe Stadionul ''Diego Armando Maradona'' din Napoli, într-un meci din Grupa C a preliminariilor EURO 2024 la fotbal.

Într-o reeditare a finalei EURO 2020, găzduită de Anglia, selecţionata Albionului s-a impus prin golurile marcate de Declan Rice (13) şi Harry Kane (44 - penalty). Pentru italieni a înscris debutantul Mateo Retegui (57), un italo-argentinian adus de urgenţă la naţională de Roberto Mancini.

Meciul a fost marcat și de momentul stânjenitor produs la intonarea imnului Angliei de către

Ellynora (28 de ani), cântăreața desemnată să cânte ”God Save The King”.

Anumite probleme tehnice au împiedicat-o însă pe Ellynora să reproducă imnul așa cum și-ar fi dorit, presa britanică vorbind despre faptul că celebra melodie a fost pur și simplu ”măcelărită”.

”Sunt atât de supărată pentru ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că voiam să iasă perfect, dar nu a fost din vina mea. Oricum, îmi cer scuze fanilor englezi care au fost pe stadion și celor care au privit partida la televizor.

M-a deranjat și pe mine și vreau ca lumea să știe că n-am fost lipsită de respect. Am simțit ca pe o onoare să fiu invitată pe scenă să cânt imnul național al Angliei. N-am mai pățit niciodată asta pe o scenă”, a spus Ellynora, potrivit Daily Mail.

