Mama Elodiei, devastată după eliberarea lui Cioacă: "Nu o să uit rânjetul lui din sala de judecată! E un om rău, cu suflet negru"

Fostul polițist Cristian Cioacă, condamnat pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, a fost eliberat marți, 22 august, din penitenciarul Mioveni, din Argeș.

Cazul Cioacă - Elodia a fost extrem de mediatizat, întrucât nici acum nu s-a găsit corpul victimei.

Cristian Cioacă a apărut în fața jurnaliștilor purtând pe cap o șapcă pe care scria ”police” și le-a declarat jurnaliștilor că este gata să își continue viața. ”Today is the first day of the rest of my life. OK? (”Azi este prima zi din restul vieţii mele!”) Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, le-a răspuns fostul polițist jurnaliștilor care l-au întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face când va ajunge acasă.

Emilia Ghinescu, mama Elodiei, a declarat că e devastată după ce judecătorii au aprobat cererea de eliberare a lui Cioacă.

„Nu înțeleg cum au putut lua o asemenea hotărâre. Omul acesta e un criminal, a săvârșit o faptă foarte gravă față de un seamăn al său, căruia i-a luat viața cu cinism, cu brutalitate. Nu-i voi uita niciodată rânjetul de pe buze din sala de judecată. Omul acesta a fost un milog în pușcărie, ca să poată duce o viață liniștită, dar adevărata lui față numai Dumnezeu i-o cunoaște. Foarte puțini oameni știu cum arată Cristian Cioacă pe interior. E un om rău, foarte rău!”, a declarat Emilia Ghinescu pentru cancan.ro

Mi-aș dori din tot sufletul să nu mai plâng la o cruce cu un sicriu gol. Mi-au scris oameni din Codlea care l-au recunoscut și care mi-au garantat că cel mai probabil a ars-o în din Codlea…a pus și benzină, să fie sigur că nu mai rămân urme. Ce om de pe planeta asta ar face așa ceva?! Cristian Cioacă e un om rău, cu suflet negru. Doar iadul iadului cred că-l va primi!”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Ea a declarat că nu și-a mai văzut nepotul de când acesta era în clasa întâi, iar acum băiatul are 18 ani.

