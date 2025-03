Reacția lui Elon Musk la decizia CEDO de a respinge acțiunea lui Călin Georgescu, care spera reluarea turului 2 al prezidențialelor

Miliardarul și promotorul eficienței guvernamentale în SUA, Elon Musk, a publicat un nou mesaj de susținere a lui Călin Georgescu, după decizia CEDO de joi, 6 martie. Preluând postarea incluencerului extremist Mario Nawfal, Musk a contestat juristicția și chiar existența Curții Europene pentru Drepturile Omului.

„Ce e instanța asta și cum poate anula alegeri?”, s-a întrebat retoric Elon Musk pe X, rețeaua socială pe care o deține.

Musk a preluat postarea influencerului de extremă dreaptă Mario Nawfal, un susținător înfocat al lui Călin Georgescu, în care acesta acuză că decizia CEDO a fost luată pentru a apăra „sistemul”.

„Curtea constată că domnul Georgescu nu a invocat niciun argument de fapt sau de drept în sprijinul celor susţinute că a existat o „ingerinţă politică” în procesul electoral”, a transmis CEDO după ce a respins procesul internat României de Călin Georgescu pentru anularea alegerilor din noiembrie 2024.

What is this court and how can they annul elections? https://t.co/6SUp6gOGmB