Elon Musk, proprietarul Tesla și Twitter, se află zilele acestea în România. Miliardarul a organizat o petrecere cu zeci de vedete americane la Castelul Bran.

Duminică, 30 octombrie, cu câteva ore înainte de marea petrecere, Musk le-a împărtășit fanilor de pe Twitter ce mail a primit de la propria compania. Este vorba despre un curs obligatoriu despre gestionarea Twitter.

„Tocmai am primit acest e-mail de la Twitter. Acesta este un e-mail real, real, care a fost generat automat”, a scris Elon Musk.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX