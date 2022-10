Ce ar putea însemna vizita lui Elon Musk în România. „O singură postare drăguță poate dubla rapid numărul de turiști străini”

Patronul Tesla și Twitter, Elon Musk va organiza o petrecere de Halloween la castelul Bran, alături de alți miliardari și vedete.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a comentat pe pagina sa de Facebook evenimentul. Aceste este de părere că o postare pe care o poate face afaceristul despre România va avea impact asumpra turismului din țara noastră. El mai dă de înțeles că oamenii politici ar trebui să profite de vizita americanului.

„Dacă aș fi președintele sau premierul României, aș face orice pentru a obține o întâlnire de 10 minute cu cel mai bogat și influent om de afaceri al planetei, chiar dacă este la o petrecere privată și e în vacanță privată. M-aș costumă în Dracula și aș stă toată noaptea în față castelului Bran, m-aș vopsi pe față și mi-aș pune coarne, habar n-am, dar aș face ceva trăznit, care să contrasteze puternic cu funcția de președinte sau prim-ministru, că să ajung la el și să îi spun în câteva minute de ce merită să investească în România.

Dacă aș fi ministrul turismului mi-a cheltui tot salariul pe un an de zile și aș instala panouri led mobile la intrarea în castelul Bran cu mesaje funny, sau aș ridică un balon cu aer cald cu mesaje personalizate deasupra castelului, sau aș aduce camioane întregi cu bomboane de Halloween în față castelului, sau aș aruncă flyere cu "Thank you for the visit!" din elicopter sau orice altceva trăznit mi-ar veni în minte (după o discuție cu oameni mai creativi decât mine).

Aș chema în noaptea asta la un brainstorming toate agențiile de publicitate/creație din România și aș încerca să gândesc ceva crazy că să îl fac pe Musk să posteze ceva mișto despre România.

Poate să nu îți placă de el, dar o singură postare drăguță a lui Elon Musk despre România poate dubla rapid numărul de turiști străini. Bine, nici nu ar fi prea greu asta, la cât de puțini avem”, a scris Octavian Pascu.

Magnatul american Peter Thiel s-ar afla deja la București, împreună cu partenerul său, Matt Danzeisen.

Printre participanți s-ar mai afla Serghey Brin (fondator Google), Luke Nosek (co-fondator PayPal), Steve Jurvetson (fondatorul Hotmail și actual membru al Consiliului de Administrație al Space X), Larry Page (co-fondator Google), dar și o serie de celebrități din lumea artistică.

