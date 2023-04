Reacția lui Elon Musk după ce Starship, cea mai mare rachetă din lume, a explodat la doar câteva minute după lansare VIDEO

Miliardarul Elon Musk, proprietarul SpaceX, compania care a lansat joi, 20 aprilie, într-un zbor de testare, cea mai mare rachetă din lume, Starship, nu pare dezamăgit de faptul că nava spaţială uriaşă a explodat la câteva minute după lansare.

Elon Musk a postat pe Twitter, platforma de social media pe care o deţine, un mesaj de felicitare: ”Felicitări echipei SpaceX pentru un test de lansare emoţionant al rachetei Starship!”

Miliardarul a anunțat că următorul test va avea loc în câteva luni: ”Am învăţat o mulţime de lucruri pentru noul test, care va avea loc peste câteva luni”, a scris el, însoţindu-şi mesajul de câteva capturi de ecran din timpul lansării, inclusiv cu sistemul care se desprinde de sol şi se înclină în zborul său spre spaţiu:

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK