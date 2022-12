Elon Musk va demisiona de la conducerea Twitter. Condiția pusă de miliardar pentru a părăsi funcția de director executiv

După ce utilizatorii Twitter au votat într-un sondaj pe care însuşi Musk îl lansase duminică seară întrebându-i dacă ar trebui să demisioneze, Elon Musk a declarat marţi că va demisiona din funcţia de director executiv al Twitter, după ce va găsi persoana potrivită pentru a-l înlocui.

Este pentru prima dată când miliardarul declară public că părăseşte rolul de şef al platformei sociale recent achiziţionate

„Voi demisiona din funcţia de CEO de îndată ce voi găsi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! După aceea, doar voi superviza echipele de la software şi servere”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Nu este prima dată, însă, când Elon Musk spune că nu va conduce compania pe termen lung. În noiembrie, Elon Musk declarase în faţa unui tribunal din Delaware că îşi va reduce timpul petrecut la Twitter şi că va găsi în cele din urmă pe cineva care să conducă afacerea în locul său.

Totuşi, duminică, el declarase că nu există un succesor şi că „nimeni nu vrea postul care să poată ţine Twitter în viaţă”.

Apelurile de pe Wall Street pentru ca Musk să demisioneze de la Twitter s-au înmulţit în ultimele săptămâni şi, recent, chiar şi investitorii Tesla s-au întrebat dacă nu cumva concentrarea sa asupra platformei sociale nu îl distrage atenţia prea mult de la conducerea afacerii cu vehicule electrice. Musk a recunoscut, de altfel, în audierea de la tribunalul din Delaware, că a avut prea multe pe cap.

Înainte de tweet-ul de marţi, singurul răspuns al lui Musk la sondajul lansat duminică - în care 57,7 la sută dintre cei care au reacţionat au spus „da” demisiei - a fost să transmită ideea potrivit căreia rezultatele au fost distorsionate de conturi false. De asemenea, el a răspuns la un tweet care sugera că doar utilizatorii care plătesc 8 sau 11 dolari (pentru abonaţii iOS) pentru un abonament Twitter Blue ar trebui să poată vota în sondaje, spunând că Twitter „va face această schimbare”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.