Sondajul controversat care l-ar putea face pe Elon Musk să plece de la conducerea Twitter. Cum au votat utilizatorii

Elon Musk a făcut un sondaj pe Twitter în care întreabă utilizatorii dacă ar trebui să plece de la conducerea platformei și susține că va respecta rezultatul.

„Ar trebui să mă retrag ca șef al Twitter? Voi respecta rezultatul acestui sondaj”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Peste 15 milioane de utilizatori au votat până la ora publicării știrii, iar 57,3% dintre aceștia au votat în favoarea plecării lui Elon Musk.

Au mai rămas două ore în care oamenii pot vota.

”Nu mă pot abține să nu bănuiesc că acest lucru pune bazele pentru instalarea unui alt om odios libertarian ca CEO pentru a opri daunele reputației aduse Tesla.

Musk va continua să dicteze interdicții și politici. Tesla este oarecum protejată, cel puțin pentru scurt timp”

”Votez nu. Dar rețineți că Elon va deține în continuare compania, indiferent dacă este sau nu CEO”

”Cei care votează da ar fi bine să fie atenți la ce își doresc, având în vedere numele care circulă pentru cine îl va înlocui”

”Am votat da, așa că aceasta este ultima zi în care am cont de Twitter”

”Trebuie să-l salvăm pe Elon de propria lui greșeală stupidă. Votează nu”

”Mai avem 5 ore pentru a răni în mod colectiv sentimentele unui miliardar și cred cu adevărat că dacă lucrăm împreună, putem reuși”, sunt câteva dintre comentarii.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.