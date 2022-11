Noul plan al lui Elon Musk pentru verificarea utilizatorilor Twitter: bifele albastre, aurii și gri

Elon Musk a anunțat că va lansa un nou serviciu de verificare a utilizatorilor Twitter, relatează The Guardian.

Din 2 decembrie, conturile verificate vor primi o bifă albastră - pentru persoane fizice, o bifă gri - pentru „guvern” și o bifă aurie - pentru companii.

Musk nu a precizat însă dacă bifa guvernamentală se va aplica și departamentelor de stat sau entităților deținute de stat și nici dacă utilizatorii vor trebui să plătească pentru noul serviciu de verificare.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.