Elon Musk a făcut un sondaj pe Twitter în care întreabă utilizatorii dacă ar trebui să plece de la conducerea platformei și susține că va respecta rezultatul final.

Sondajul a ajuns la final luni, 19 decembrie.

„Ar trebui să renunț la funcția de șef al Twitter? Voi respecta rezultatul acestui sondaj”, a scris Elon Musk pe Twitter.

Peste 17,5 milioane de oameni au votat, iar rezultatul final arată că Elon Musk ar trebui să plece de la conducerea Twitter:

Miliardarul n-a avut încă o reacție după finalizarea sondajului și nu este clar dacă își va ține promisiunea și va respecta dorința utilizatorilor.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.