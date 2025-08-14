Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială de mai multe ore

Autor: Adrian Zia
Joi, 14 August 2025, ora 19:48
Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială FOTO agora.md

Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, 14 august, înaintea orei 15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.

Utilizatori de pe mai multe continente semnalează că întâmpină probleme pe site-ul Down for everyone or just me.

Însă se pare că această pană nu afectează toți utilizatorii X, iar unii puteau avea acces fără probleme la conținut.

Înainte de ora 16.00 GMT (19.00, ora României), existau mai puține semnalări.

X nu s-a exprimat imediat cu privire la această pană.

Rețeaua de socializare a lui Elon Musk se confruntă, la fel ca toate platformele online, cu pene recurente.

Ultima pană mare a X a avut loc în martie și a durat timp de mai multe ore.

Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, a lansat joi, 14 august, un val de critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Bodog susține că Bolojan ia decizii fără să se consulte și...
"Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"
"Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"
Mario De Mezzo, primarul liberal al municipiului Slatina, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului 'Anghel Saligny', arătând că se va 'lupta' pentru...
#Elon Musk X, #reteaua x, #pana mondiala , #SUA
