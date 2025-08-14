Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială de mai multe ore

Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială FOTO agora.md

Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, 14 august, înaintea orei 15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.

Utilizatori de pe mai multe continente semnalează că întâmpină probleme pe site-ul Down for everyone or just me.

Însă se pare că această pană nu afectează toți utilizatorii X, iar unii puteau avea acces fără probleme la conținut.

Înainte de ora 16.00 GMT (19.00, ora României), existau mai puține semnalări.

X nu s-a exprimat imediat cu privire la această pană.

Rețeaua de socializare a lui Elon Musk se confruntă, la fel ca toate platformele online, cu pene recurente.

Ultima pană mare a X a avut loc în martie și a durat timp de mai multe ore.

Ads