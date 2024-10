Elon Musk, glume macabre despre asasinarea Kamalei Harris: ”Nimeni nu încearcă să asasineze o marionetă”

Miliardarul Elon Musk a avut din nou o discuție revoltătoare despre „asasinarea Kamalei Harris”, de data aceasta într-un interviu cu jurnalistul propagandist Tucker Carlson. Antreprenorul a mai spus că ar fi inutilă uciderea vicepreședintei calificând-o drept „marionetă”.

În urmă cu doar câteva săptămâni, acesta a fost nevoit să-și șteargă o postare de pe platforma X, după reacția Serviciului Secret. Acolo vorbea despre același subiect, legat de asasinarea vicepreședintei, fie a lui Joe Biden.

„Am făcut o glumă, pe care mi-am dat seama - am șters-o - și anume: nimeni nu se deranjează să încerce să o ucidă pe Kamala pentru că nu are rost. Ce obții?”, a spus Elon Musk în interviu, potrivit The Guardian. Mai apoi, antreprenorul a zis că ar totuși inutil ca cineva să încerce să-l ucidă pe Joe Biden.

„Unii oameni au interpretat-o ca și cum aș fi cerut oamenilor să o asasineze, dar eu am spus... Nu vi se pare ciudat că nimeni nu s-a deranjat? Nimeni nu încearcă să asasineze o păpușă ... Ea este în siguranță”, a mai adăugat Musk.

De asemenea, în cadrul interviului, miliardarul a mai spus că e terminat dacă pierde Donald Trump alegerile.

În ultimul timp, autoritățile din SUA și-au sporit atenția asupra fostului președinte american, după ce pe data de 13 iulie, un tânăr de 20 de ani a tras în direcția urechii acestuia. El a omorât un spectator înainte să fie împușcat mortal de Secret Service. Totodată, pe 15 septembrie o altă persoană a fost arestată, după ce a încercat să atenteze la viața lui Trump, în timp ce el era la clubul de golf din Palm Beach, Florida.

Ads