Elon Musk amenință că dă Apple în judecată. Ce l-a supărat pe cel mai bogat om al lumii

Cel mai bogat om al lumii este supărat că ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok şi ameninţă că va da Apple în judecată pentru asta.

Apple „încalcă fără echivoc” legislaţia antitrust când favorizează produsele de inteligenţă artificială dezvoltate de OpenAI în căutările din App Store, spune Musk.

În ultima vreme, Grok a progresat spectaculos în căutările din App Store. Acesta a urcat de pe locul 60 pe locul 29 la general după lansarea Grok 4 şi Grok Imagine.

Acum, AI-ul lui Elon Musk este pe locul cinci în categoria aplicaţiilor de productivitate.

De cealaltă parte, ChatGPT este deja de mai mulţi ani pe prima poziţie sau în preajma acesteia în clasamentele magazinelor de aplicaţii.

OpenAI şi Apple au un parteneriat, prin care ChatGPT este integrat pe iPhone şi alte dispozitive, pentru a realiza diverse sarcini.

Cel mai bogat om al lumii lasă să se înţeleagă că, datorită parteneriatului dintre cele două companii, ChatGPT este avantajat în faţa altor aplicaţii de AI.

Ads