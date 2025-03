Furie în SUA după declarațiile pro-Hitler ale lui Elon Musk. „Acel salut a fost exact ceea ce lumea credea că este!”

Angajații din sectorul public al SUA l-au atacat joi pe Elon Musk, șeful de facto al DOGE, după ce acesta a republicat un mesaj uluitor pe X în care declară că „Hitler nu a ucis milioane de oameni. Angajații din sectorul public au făcut-o.”

Lee Saunders, președintele de sindicat al Federației americane a angajaților federali AFL-CIO, a lansat un răspuns furios spunând: „Lucrătorii din serviciul public din America – asistentele noastre, profesorii, pompierii, bibliotecarii – au ales să facă comunitățile noastre sigure, sănătoase și puternice în detrimentul de a se îmbogăți. Ei nu sunt, așa cum sugerează cel mai bogat om din lume, ucigași genocid.”

„Elon Musk și miliardarii din această administrație nu au idee prin ce trec oamenii adevărați în fiecare zi. De aceea este atât de dispus să taie cu drujba locurile de muncă ale oamenilor, Medicaid, Securitate Socială și Medicare”, a adăugat acesta.

A fost doar ultima dintre faptele tulburătoare ale lui Musk de a apropia de politica lui Hitler, când părea să scuze acțiunile arhitectului Holocaustului care a ucis 6 milioane de evrei și alții pentru a-și alege angajații publici, ale căror locuri de muncă le-a tăiat cu mii de când Donald Trump a preluat mandatul.

În mod ironic, el a partajat postarea la doar câteva zile după ce administrația Trump a anunțat că reține subvenții și contracte de aproximativ 4 milioane de dolari de la Universitatea Columbia pentru că nu a reușit să înlăture protestele pro-Gaza în detrimentul studenților evrei, indicând că demonstrațiile sunt antisemite.

Postarea lui Musk a strâns a strâns mii de reacții negative online.

„Toți apologeții obișnuiți ai lui Netanyahu, care se înfurie cu privire la antisemitism sau dacă cineva îndrăznește să critice Israelul, au rămas tăcuți când Trump afirmă că Schumer nu este un evreu adevărat și când Elon Musk retrimite o postare despre X în care susținea: „Stalin, Mao și Hitler nu au ucis milioane de oameni”.

All the usual Netanyahu apologists who rage on about antisemitsim if anyone dare criticise Israel, have stayed silent on Trump stating that Schumer isn't a real Jew and Elon Musk retweeting a post on X claiming, "Stalin, Mao, and Hitler didn’t murder millions of people.

”Cu alte cuvinte, Hitler și adepții săi naziști au ucis milioane de evrei. Este corect. Și în prezent îi avem pe Elon Musk și Trump, doi supremaționiști albi care îl idolatrizează pe Hitler și au adepți de cult care sunt fie neonaziști, fie apologeți pentru naziști precum Alice Smith”, a scris alt comentator.

In other words, Hitler and his Nazi followers murdered millions of Jews. That is correct. And currently we have Elon Musk and Trump, two White supremacists who idolize Hitler and have cult followers who are either neo Nazis or apologists for Nazis like Alice Smith

”Elon Musk împărtășește meme care declară că „Hitler nu a ucis milioane de oameni” – „Angajații din sectorul public au făcut-o”. Părinții mei prieteni au fost ambii supraviețuitori ai Holocaustului. Au supraviețuit lui Auschwitz. Ea este recunoscătoare că părinții ei nu au trăit să-i vadă pe oameni ca Musk făcând la lumină ceea ce a făcut Hitler” a mai scris cineva.

She is grateful her parents didn't live to see folks like Musk making light of what Hitler did.

My friends parents were both Holocaust survivors. They survived Auschwitz.

La comanda lor! Acești bărbați erau dictatori. Ei AU COMANDAT masacre. Îl poți adăuga pe Putin pe această listă. Elon Musk este din nou, minimizând pericolul dictaturilor și oribilul de a trăi sub una. Acel salut a fost exact ceea ce lumea credea că este!”, a mai scris un utilizator X.

On. Their. Orders.

These men were dictators. They ORDERED massacres. You can add Putin to that list.

Elon Musk is again, minimizing the danger of dictatorships and the horrible of living under one. That salute was exactly what the world thought it was!