Premierul Israelului îi ia apărarea lui Elon Musk, acuzat că a făcut salutul nazist la învestirea lui Trump. Ce spune Netahyahu

Benjamin Netanyahu i-a luat apărarea lui Elon Musk, pe care democrații din SUA îl acuză că a făcut salutul nazist după un discurs la învestirea lui Donald Trump. Premierul Israelului a spus că miliardarul sud-african este un mare prieten al țării sale, care a susținut mereu cauza israeliană.

Elon Musk a scris pe contul său de Twitter că „stângiștii radicali sunt atât de supărați încât au lăsat laudele pentru Hamas ca să mă numească nazist”. Musk a susținut că acel gest, când a dus mâna dreaptă la piept apoi a ridicat-o în aer, nu are nicio treabă cu nazismul, ci înseamnă „din inimă”.

The radical leftists are really upset that they had to take time out of their busy day praising Hamas to call me a Nazi