"Fată, nu contează ce spui". Elon Musk sare la gâtul premierului demisionar al Canadei pe Twitter, în legătură cu alipirea Canadei la SUA

Elon Musk sare în ajutorul șefului său, Donald Trump, și îl atacă pe Justin Trudeau, premierul demisionar al Canadei. Șeful Twitter i-a comentat lui Trudeau pe Twitter la o postare despre potențiala alipire a Canadei la SUA și a făcut-o într-un limbaj de ceartă de liceu.

Justin Trudeau a scris pe contul propriu de Twitter că ideea lui Trump are șanse să devină realitate pe cât are și un bulgăre de zăpadă să reziste căldurii din Iad, adică zero. Premierul demisionar al Canadei a scris că americanii și canadienii beneficiază de situația de acum, când ambele țări sunt cel mai mare partener comercial și de securitate al celeilalte. A scris același lucru și în cealaltă limbă oficială a țării, franceza.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.