Doi bărbați, arestați în Germania după o tentativă de incendiere. Care este legătura cu Elon Musk

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 12:16
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Doi bărbați, arestați în Germania după o tentativă de incendiere. Care este legătura cu Elon Musk
Antenă Starlink FOTO Unsplash

Doi bărbați în vârstă de aproximativ 20 de ani au fost arestați în Germania într-o anchetă care vizează o tentativă de incendiere a unor echipamente Starlink din Vilnius. Autoritățile lituaniene îi suspectează de implicare într-un grup care ar putea avea legături și cu incidente similare din Polonia și Bulgaria.

Unul dintre suspecți are cetățenie germană și turcă, iar celălalt germană și sârbă. Potrivit anchetatorilor, cei doi nu aveau legături anterioare cu Lituania și ar fi intrat în țară cu o zi înainte de atac, plecând imediat după tentativa eșuată.

Ținta a fost sediul companiei Delska din Vilnius, unde sunt depozitate și operate terminale și alte echipamente pentru rețeaua Starlink a SpaceX. Autoritățile susțin că acțiunea a fost pregătită în avans. Suspecții ar fi știut unde trebuie să ajungă și ce echipamente urmau să vizeze.

Ancheta se extinde și în Polonia și Bulgaria

Cei doi sunt cercetați pentru acuzații grave, printre care constituirea și participarea la un grup terorist, deplasarea în scopuri teroriste și tentativa de comitere a unui act care ar fi putut avea consecințe grave.

Potrivit procurorilor lituanieni, constituirea sau participarea la un grup terorist poate fi pedepsită cu până la 15 ani de închisoare.

Arestările au venit în urma unei colaborări între autoritățile din Lituania, Germania, Bulgaria și Polonia. Cererea de extrădare către Lituania urmează să fie analizată de instanțele germane.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cei doi au legături și cu alte incidente în care au fost vizate echipamente Starlink.

În Bulgaria, mai multe antene folosite pentru conexiuni prin satelit au fost distruse prin incendiere. În Polonia, în septembrie, un incendiu suspect a afectat o stație similară.

Autoritățile nu cred că cei doi bărbați arestați în Germania au incendiat personal echipamentele din Polonia, dar suspectează că ar fi putut avea un alt rol în pregătirea sau coordonarea atacului.

În spațiul politic lituanian au apărut și acuzații privind o posibilă implicare a Rusiei. Anchetatorii spun însă că, în acest moment, probele strânse nu permit stabilirea unei legături directe cu Moscova.

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