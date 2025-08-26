Elon Musk îl ridiculizează pe Bill Gates. Cum se va numi compania pe care o va crea

Elon Musk e hotărât să-și dezvolte afacerile inclusiv în zona de inteligență artificială. Astfel, antreprenorul american vrea să creeze o companie a cărei activitate să fie concentrată exclusiv pe AI. Susținătorul din campanie al lui Donald Trump s-a gândit la un nume ironic la adresa Microsoft, compania lui Bill Gates.

Proprietarul Tesla, X și SpaceX vrea să înființeze „Macrohard”. Musk a făcut anunțul marți, 26 august 2025.

„Este un nume ironic, dar proiectul este foarte real! În principiu, având în vedere că firmele producătoare de software precum Microsoft nu produc ele însele hardware fizic, ar trebui să fie posibilă simularea acestora în întregime cu ajutorul AI”, a notat Musk, în social media.

În ultimii ani, Microsoft a investit tot mai mult în AI, în special prin investițiile de miliarde de dolari în OpenAI. De atunci, gigantul tehnologic a integrat capacități IA de ultimă generație în întreaga sa gamă de tehnologii.

Elon Musk, unul dintre „pionierii” AI-ului

Elon Musk este implicat în dezvoltarea ChatGPT, software-ul companiei OpenAI, organizație de cercetare fondată de către Musk, Sam Altman și alții, în 2015.

Elon Musk a părăsit OpenAI în februarie 2018. Decizia sa de a ieși din consiliul de administrație al OpenAI a fost motivată oficial de un posibil conflict de interese cu activitatea sa la Tesla, care se concentra tot mai mult pe inteligența artificială pentru conducerea autonomă.

Totuși, ar fi fost alte motive, inclusiv o dispută cu ceilalți fondatori, în special cu Sam Altman, legată de controlul asupra companiei. Musk a propus să preia conducerea OpenAI și să o integreze cu Tesla, dar această propunere a fost respinsă de ceilalți fondatori, ceea ce a dus la plecarea sa.

Între timp, Musk se mândrește cu softul de AI Grok, ce aparține de compania xAI, organizație fondată de simpatizantul lui Trump.

