Fosta parteneră îi bate obrazul lui Elon Musk. Grimes: ”Te rog, răspunde cu privire la criza medicală a copilului nostru”

Fosta iubită a lui Elon Musk, cu care miliardarul are 3 copii, l-a contactat public pe rețeaua X pentru a-i face reproșuri. Grimes susține că șeful Tesla și SpaceX a întrerupt comunicarea directă cu ea și are nevoie să-l contacteze rapid pentru o urgență medicală a unuia dintre micuți. Situația a apărut la doar câteva zile după ce o influenceriță MAGA a dezvăluit că este mama celui de-al 13-lea copil al lui Musk.

Cântăreața Grimes, care are 3 copii cu Elon Musk, l-a apostrofat public chiar pe rețeaua socială X deținută de cel mai bogat om din lume.

„Te rog răspunde cu privire la criza medicală a copilului nostru. Îmi pare rău să fac asta în mod public, dar ignorarea situației nu mai este acceptabilă. Problema asta necesită atenție imediată. Dacă nu vrei să vorbești cu mine, poți desemna sau angaja pe cineva ca să rezolvăm situația, te rog. Este urgent, Elon”, a scris Grimes pe rețeaua X.

Grimes nu a menționat care dintre copii are urgența medicală. Miliardarul și artista în vârstă de 36 de ani au împreună 3 copii: X (4 ani), Exa Dark Sideræl (3 ani) și Techno Mechanicus (2 ani).

Mesajul mamei copiilor lui Musk a fost șters după câteva ore de pe rețeaua X, deținută de Musk.

Reproșurile lui Grimes pentru Musk vin la doar câteva zile după ce o influenceriță MAGA a anunțat public că a născut în urmă cu 5 luni al 13-lea copil al noului consilier al lui Donald Trump.

Ashley St. Clair (26 ani) a spus că a făcut dezvăluirea înainte ca un tabloid să facă publică informația și l-a acuzat pe miliardar că nu o contactează.

Singura reacție publică a lui Elon Musk a fost o exclamație de mirare cu privire la o postare pe X în care se susține că influencerița americană a încercat de mai mulți ani să-l „prindă”.

X Dot Com: The Everything App pic.twitter.com/bqB4zmBCxE