Noul Departament al Eficienței Guvernamentale din SUA, condus de miliardarul Elon Musk împreună cu fostul candidat prezidențial republican Vivek Ramaswamy, face recrutări.

Agenția DOGE recrutează persoane cu „IQ foarte ridicat” care să lucreze 80 de ore pe săptămână pentru a găsi modalități de a reduce cheltuielile, potrivit independent.co.uk.

„Suntem foarte recunoscători miilor de americani care și-au exprimat interesul de a ne ajuta la DOGE. Nu avem nevoie de mai mulți generatori de idei part-time. Avem nevoie de revoluționari cu un IQ foarte ridicat, care doresc să lucreze peste 80 de ore pe săptămână pentru a reduce costurile. Dacă ești tu, trimite CV-ul tău pe acest cont. Elon și Vivek vor analiza primii 1% dintre candidați”, se arată în anunț.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…