Dispută pe Twitter între Elon Musk și directorul Organizației Mondiale a Sănătății. ”Țările nu ar trebui să cedeze autoritatea către OMS”

Magnatul american Elon Musk, proprietar al reţelei de socializare Twitter, a declarat joi că ţările nu ar trebui să-şi "cedeze autoritatea" Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), comentarii respinse rapid pe reţeaua socială de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatează Reuters.

"Ţările nu ar trebui să cedeze autoritatea către OMS", a scris Musk, al cărui cont Twitter are peste 132 de milioane de urmăritori, ca răspuns la un videoclip postat de senatorul australian de dreapta Malcolm Roberts în care critica organizaţia ONU.

"Ţările nu cedează suveranitatea către @OMS", a replicat pe Twitter directorul general al organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "#PandemicAccord nu va schimba asta. Acordul va ajuta ţările să se protejeze mai bine împotriva pandemiilor", a adăugat el.

De la apariţia COVID-19 în urmă cu peste trei ani, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a deplâns o "infodemie" - o epidemie de informaţii false, în special pe reţelele sociale, în legătură cu pandemia.

#COVID19 has shown that we can only face shared threats with a shared response, based on a shared commitment to solidarity & equity. The #PandemicAccord is about an agreement between nations to work in cooperation with each other to prepare for & respond to epidemics & pandemics. pic.twitter.com/CoIIlrht9a