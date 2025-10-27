După luni de atacuri, Trump și Musk au îngropat securea războiului. „Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, spune președintele SUA

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:36
După luni de atacuri, Trump și Musk au îngropat securea războiului. „Întotdeauna mi-a plăcut Elon", spune președintele SUA
După o vară tensionată, plină de atacuri publice și amenințări politice, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și miliardarul Elon Musk par să fi îngropat securea războiului. Liderul american a confirmat luni, 27 octombrie, că a reluat legătura cu fondatorul Tesla și proprietarul platformei X, semnalând o posibilă refacere a unei alianțe care ar putea influența semnificativ scena politică americană în anii următori.

Trump a declarat că a discutat „din când în când” cu Musk începând de luna trecută, când cei doi s-au întâlnit la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, în Arizona. „Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, a spus președintele american, răspunzând unei întrebări adresate de publicația Politico la bordul avionului prezidențial Air Force One, în drum spre Japonia. „A avut o perioadă proastă, un moment dificil. Dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu”, a adăugat el.

Afirmațiile lui Trump marchează o schimbare bruscă de ton față de ultimele luni, când relația dintre cei doi părea complet ruptă. Vara trecută, fostul președinte și miliardarul sud-african au fost implicați într-un veritabil duel mediatic, presărat cu insulte și acuzații reciproce. În timp ce Musk amenința că ar putea susține candidați care să concureze împotriva republicanilor și chiar să înființeze o nouă formațiune politică, „America Party”, Trump avertiza că astfel de gesturi ar putea avea „consecințe foarte serioase”.

Mai mult, liderul de la Casa Albă sugerase la acea vreme că ar putea mobiliza împotriva lui Musk chiar Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, structură pe care acesta o condusese în faza sa inițială. Rivalitatea dintre cei doi, amplificată de influența uriașă a lui Musk în mediul conservator, părea să fi atins un punct de neîntoarcere.

Însă declarațiile recente ale lui Trump arată o schimbare de strategie, venită probabil și în contextul apropierii campaniilor electorale din 2026 și 2028.

