Elon Musk, CEO-ul Tesla, a anunțat marți, 10 mai, că va anula interdicția Twitter asupra fostului președinte al SUA Donald Trump, potrivit Washington Post.

Omul de afaceri consideră că a fost o greșeală ca site-ul să-l interzică pe fostul președinte.

”Cred că a fost o decizie proastă din punct de vedere moral. Cred că nu a fost corect să-l interzicem pe Donald Trump. Cred că a fost o greșeală, care a înstrăinat o mare parte a țării și nu a avut ca rezultat în cele din urmă ca Donald Trump să nu aibă voce”, a spus Musk la un eveniment Future of the Car găzduit de Financial Times.

Twitter l-a interzis pe Trump în urma revoltelor din 6 ianuarie, invocând riscul unor noi violențe.

Musk, care va plăti aproximativ 44 de miliarde de dolari pentru Twitter, a precizat că dorește să promoveze libertatea de exprimare pe platformă, nu o dezbatere fragmentată.

Omul de afaceri nu a mers atât de departe încât să spună că interdicțiile nu ar trebui să existe, dar a precizat că ar trebui să fie excepțional de rare și rezervate pentru roboți și conturile de escrocherie.

”O suspendare temporară este adecvată, dar nu o interdicție permanentă. Interzicerea lui Trump de pe Twitter nu a pus capăt vocii lui Trump – o va amplifica. De aceea este greșit din punct de vedere moral și complet stupid”, a adăugat CEO-ul Tesla.

Musk a mai spus că înțelegerea cu Twitter nu a fost încă finalizată și că mai erau probleme de rezolvat.

