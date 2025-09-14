Marea epurare de la xAI. Elon Musk concediază peste 500 de angajați care au antrenat chatbotul Grok

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 00:01
557 citiri
Marea epurare de la xAI. Elon Musk concediază peste 500 de angajați care au antrenat chatbotul Grok
Elon Musk, proprietarul platformei X FOTO: X/elonmusk

În timp ce omenirea privește fascinată spre avansul aparent implacabil al inteligenței artificiale, în culisele acestui progres se petrec scene mai puțin spectaculoase, dar esențiale. Compania lui Elon Musk, xAI, a concediat în tăcere peste 500 de angajați — exact acei oameni care au pus, la propriu, „suflet” în modelul de AI cunoscut sub numele de Grok.

Este vorba despre echipa de anotatori de date, adică experți în contextualizare, clasificare și curățare a informațiilor brute — fără de care niciun model de inteligență artificială nu poate înțelege lumea. Aceștia au fost, până ieri, ceea ce în jargonul tehnologic se numește „profesorii universali” ai unei minți algoritmice aflate în formare.

Vineri, ei au fost concediați printr-un e-mail. O notificare rece, automatizată, care le-a adus vestea: contractele se încheie înainte de termen, iar accesul la sistemele interne le-a fost tăiat imediat. Fără avertisment. Fără explicații detaliate. Doar o promisiune vagă că își vor primi salariul până la finalul lunii noiembrie.

Concedieri masive în numele expansiunii

Deși Business Insider a confirmat amploarea concedierilor, xAI a ales să răspundă public doar printr-o postare pe rețeaua X — tot a lui Elon Musk. Acolo, compania susține că de fapt se află într-un proces accelerat de recrutare și că urmează să „înmulțească de zece ori” echipa de „profesori specializați” pentru AI, în domenii precum medicină, securitate, știință, finanțe.

Dar ce înseamnă, concret, această „specializare”? Și cine sunt cei înlocuiți?

În realitate, pare că asistăm la o transformare internă a filosofiei xAI — de la AI-ul antrenat „umanist”, cu grijă pentru nuanță și context, spre unul „tehnocratizat”, supus rigorilor utilitare. Grok, chatbotul vedetă al companiei, a fost deja integrat în platforma X și urmează să devină un produs central în lupta cu rivalii giganți: OpenAI, Google și Anthropic.

„Ajutați-ne să construim o inteligență generală care caută adevărul” — declară xAI în aceeași postare. Dar întrebarea care se impune este: cine definește acest adevăr? Dacă cei care l-au modelat până acum — muncitori ai datelor, adesea invizibili publicului — sunt concediați în masă, cine va antrena viitorul AI?

Este posibil ca acest val de concedieri să marcheze o schimbare structurală în industrie: automatizarea procesului de anotare cu ajutorul altor AI-uri mai simple. Un AI care învață de la alt AI. O spirală algoritmică ce elimină treptat omul din ecuație.

Elon Musk și strategia „rupturii”

xAI a fost fondată în 2023 de Elon Musk tocmai pentru a oferi o alternativă la ceea ce el numește „AI-ul cenzurat și corect politic”. Sub acest pretext, Musk a transformat dezvoltarea Grok într-o cruciadă personală, în care „libertatea de exprimare” este echivalată cu dereglementarea totală.

Într-un moment în care modelele Grok evoluează rapid — versiunea 4.20 promite deja să depășească orice alt AI în benchmarkul SimpleBench, iar varianta Grok 5 este planificată pentru finalul anului — resursele umane par a fi considerate deja un balast.

xAI anunță și noi modele dedicate — Grok 4 Coder, pentru dezvoltatori, și Baby Grok, un prototip încă nedefinit. Iar în fundal se profilează obsesia finală: crearea unei inteligențe generale, AGI, capabilă să concureze cu omul.

Omenirea ca „date de antrenament”

Ceea ce devine clar este că în viziunea lui Elon Musk, lumea nu mai este compusă din cetățeni, alegători, profesori sau angajați. Lumea este un gigantic set de date, o materie primă pentru algoritmi, iar cei care nu mai sunt utili în această extracție de semnificații... sunt pur și simplu eliminați.

#Elon Musk, #concedieri, #grok xAI , #SUA
