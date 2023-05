Elon Musk își extinde afacerile în Asia. "Interesele SUA şi ale Chinei sunt împletite, ca gemenii siamezi” VIDEO

Directorul general al Tesla, Elon Musk, i-a spus ministrul de Externe chinez, Qin Gang, că este dispus să-şi extindă afacerile în statul asiatic, a anunţat marţi Ministerul de Externe de la Beijing, după întâlnirea celor doi, transmite Reuters.

Reuniunea a venit la câteva ore după ce Musk a sosit la Beijing într-o vizită neanunţată, prima sa călătorie în statul asiatic din ultimii trei ani. El ar urma să se întâlnească cu oficiali chinezi de rang înalt şi să viziteze uzina Tesla de la Shanghai.

De asemenea, Musk i-a spus lui Qin că se opune decuplării economiilor din SUA şi China, conform comunicatului Ministerului de Externe de la Beijing.

"Interesele Statelor Unite şi ale Chinei sunt împletite, ca gemenii siamezi, inseparabili unul de altul", a declarat Musk.

Reprezentanţii Tesla nu au răspuns solicitărilor de a comenta călătoria lui Musk, itinerariul sau declaraţiile care i-au fost atribuite.

Musk deţine platforma de social media Twitter, care este interzisă în China, deşi unele persoane au acces prin reţele virtuale private (VPNs). El nu s-a referit la Twitter după sosirea în China.

Qin i-a spus lui Musk că statul chinez este decis să îmbunătăţească mediul de afaceri pentru investitori, inclusiv Tesla, şi a folosit o metaforă elaborată pentru a descrie relaţiile SUA - China. "Trebuie să călcăm frâna la timp, să evităm condusul periculos şi să fim pricepuţi la folosirea acceleraţiei", a declarat Qin, conform comunicatului Ministerului de Externe de la Beijing.

China este a doua mare piaţă a Tesla după Statele Unite, uzina din Shanghai fiind cea mai mare unitate de producţie a companiei americane.

