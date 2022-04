Elon Musk glumește că va cumpăra Coca-Cola pentru „a pune cocaina înapoi în ea”

O glumă făcută de Elon Musk pe contul său de Twitter a stârnit mii de reacții printre utilizatorii rețelelor sociale. CEO-ul companiei Tesla, care a anunțat recent preluarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, a scris că urmează să cumpere Coca-Cola și "să pună cocaina înapoi în ea".

Gluma făcută de Musk a creat o adevărată frenezie. Postarea are aproape două milioane de aprecieri și peste 300.000 de retweeturi.

Tweet-ul lui Musk vine după ce acesta a cumpărat toate acțiunile Twitter pentru 44 de miliarde de dolari.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in