Elon Musk, încasări de un milion de dolari în doar câteva ore după lansarea unui produs nou: ”Esența dorinței respingătoare”

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a descoperit o nouă posibilitate de a obţine profituri de pe urma unor produse considerate "ciudate" şi a lansat un parfum intitulat "Burnt Hair" ("Păr Ars"), despre care magnatul de origine sud-africană a spus că a vândut deja 10.000 de sticle, care i-au adus încasări de 1 milion de dolari în doar câteva ore, informează Reuters.

"Cu un nume ca al meu, să mă lansez în industria parfumurilor era ceva inevitabil - de ce oare m-am împotrivit atât de mult până acum?", a scris pe Twitter Elon Musk, care şi-a actualizat şi contul de pe această reţea de socializare pentru se descrie de acum înainte drept un "vânzător de parfumuri".

"Esenţa dorinţei respingătoare", este descrierea publicată pe site-ul noului parfum, care costă 100 de dolari per sticlă şi care va putea fi vândut în străinătate începând din primul trimestru al anului 2023.

Elon Musk is launching his own fragrance named ‘Burnt Hair.’ pic.twitter.com/hiH3pICqH0