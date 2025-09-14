"Ripostați sau muriți". Elon Musk a îndemnat britanicii la revoltă împotriva guvernului. Premierul Keir Starmer, la meci în timpul protestelor VIDEO FOTO

Miliardarul Elon Musk le-a transmis protestatarilor din Londra, printr-un mesaj video, „să riposteze sau să moară”, după ce 25 de persoane au fost arestate în timpul unui marș uriaș.

Musk a făcut aceste comentarii într-o conversație cu Tommy Robinson, susținând, de asemenea, că în Regatul Unit este necesară o „dizolvare a parlamentului” și o „schimbare de guvern”, scrie Independent.

Elon Musk i-a spus lui Tommy Robinson că protestatarii trebuie „fie să riposteze, fie să moară”, în timp ce a apărut prin intermediul unei videoconferințe la marșul uriaș organizat de extrema dreaptă sâmbătă, 13 septembrie, la Londra.

Poliția Metropolitană a declarat că 25 de persoane au fost arestate până acum, după ce 26 de ofițeri au fost răniți, patru grav, în scene de „violență inacceptabilă”.

Se estimează că între 110.000 și 150.000 de persoane s-au alăturat mitingului „Uniți Regatul”.

Într-o conversație cu Robinson pe scenă în cursul după-amiezii, Musk a susținut, de asemenea, că în Regatul Unit este nevoie de „dizolvarea parlamentului” și de o „schimbare de guvern”.

Massive Protest in England 🚨 Ads A far right rally called "Unite the Kingdom" led by Tommy Robinson, took place in London, UK. The march was framed around "free speech" and anti-immigration themes. Over 1 million protesters participated. Video 📷 #UnitedKingdom #immigrants pic.twitter.com/1mjwZTzrfh — Mayank (@mayankcdp) September 13, 2025

Liderii politici l-au condamnat pe Musk, liderul liberal-democrat Ed Davey declarând că „nu-i pasă de poporul britanic sau de drepturile noastre”, iar o sursă laburistă a spus că politicienii care cred în democrație „ar trebui să se distanțeze de aceste comentarii dezgustătoare”.

Post a declarat că aproximativ 5.000 de persoane au participat la un contraprotest antirasism organizat de Stand Up To Racism (SUTR), peste 1.000 de ofițeri fiind desfășurați în încercarea de a preveni ciocnirile.

Între timp, prim-ministrul Keir Starmer a fost văzut urmărind meciul echipei sale favorite, Arsenal, la Londra, sâmbătă.

Whilst one million plus patriots gathered in London and were addressed by @elonmusk, the Prime Minister @Keir_Starmer chose to go watch Arsenal. He fiddles whilst the UK burns. pic.twitter.com/L1VxolfYGi — David Vance (@DVATW) September 13, 2025

