Cel mai bogat om al planetei vrea să renunțe la jobul actual și să devină influencer. Mesajul surprinzător al lui Elon Musk

Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a anunțat vineri, 10 decembrie 2021, că se gândește să renunțe la job și să devină infleuncer.

Mesajul vine după ce, în ultima lună, a vândut acţiuni de aproape 12 miliarde de dolari, după ce i-a întrebat pe utilizatorii de Twitter dacă ar trebui să îşi diminueze cu 10% participaţia la constructorul american de automobile electrice.

Joi, Musk, cel mai bogat om de pe planetă, a vândut un nou pachet de 934.091 acţiuni Tesla cu suma de 963 milioane de dolari, potrivit documentelor publicate de Autoritatea de Supervizare a Pieţelor Bursiere din SUA. În total, începând din data de 8 noiembrie şi până în prezent, a vândut în total 11,03 milioane de acţiuni Tesla, dar, în acelaşi timp, a şi achiziţionat alte 12,87 milioane de acţiuni prin exercitarea unor opţiuni cu acţiuni.

La începutul lunii noiembrie, Musk anunţa că va vinde 10% din participaţia sa dacă utilizatorii Twitter sunt de acord cu această idee. Fondatorul şi directorul general de la Tesla deţinea la acea dată o combinaţie de 244 milioane de acţiuni, fie prin trustul său, fie prin diferite opţiuni cu acţiuni, echivalentul a aproximativ 23% din capitalul Tesla.

Vineri, pe Twitter, omul de afaceri le-a adresat urmăritorilor săi o provocare. ”Mă gândesc să renunţ la slujbă şi să devin un influencer full-time. Ce părere aveţi?”, a scris acesta, fără a dezvolta subiectul.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt