Mai mulți oficiali americani au declarat pentru The Washington Post că sunt îngrijorați de faptul că miliardarul american Elon Musk, cel mai bogat om din lume, devine prea puternic și prea nesăbuit.

Potrivit sursei citate, un parteneriat de 20 de ani între Musk și guvernul federal a ajutat Statele Unite să revină la dominația globală în spațiu și să treacă la mașinile electrice. În același timp, Musk a devenit un CEO faimos la nivel internațional. Dar mulți oficiali americani, chiar dacă îi laudă munca în domeniile securității naționale, acum îl văd pe Musk ca fiind prea puternic și prea nesăbuit.

„Elon, omniprezentul”, l-a caracterizat un oficial de a Casa Albă pe Musk. Oficialul a mai spus că miliardarul „se consideră un fel de dar pentru omenire, așa încât nu mai are nevoie de reguli, pentru că el știe mai bine”.

Musk a refuzat să comenteze această poveste, dar spune că are în vedere problemele importante și și-a descris misiunea ca „îmbunătățirea viitorului umanității”. El a spus că planul său pentru Ucraina ar putea evita un posibil război nuclear și că propunerea sa din Taiwan ar putea atenua tensiunile regionale periculoase. Diplomația independentă a lui Musk îi înfurie, însă, pe aliați.

The Washington Post mai arată că după un parteneriat de miliarde de dolari între guvernul american și companiile lui Elon Musk, perioadă în care miliardarul i-a susținut atât pe democrați, cât și pe republicani, acum îl lovește pe Biden și spune că intenționează să voteze pentru un președinte republican în 2024.

Antreprenorul vizitează rar Washingtonul și este din ce în ce mai critic la adresa guvernului federal. El vorbește cu președinții și premierii străini, potrivit oamenilor care lucrează direct cu el.

Musk își vinde rachetele sale de ultimă oră și tehnologia aerospațială în Coreea de Sud, Turcia și o listă tot mai mare de alte țări. Are fabrici Tesla în Germania și China. De asemenea, deține și controlează peste 3.000 de sateliți care înconjoară Pământul - mult mai mulți decât orice națiune, inclusiv Statele Unite.

Deși Musk are mai puțin nevoie de Washington acum că este o putere globală, Washingtonul continuă să depindă de el. Armata SUA își folosește rachetele și serviciile de comunicații prin satelit pentru dronele, navele și avioanele sale. În prezent, NASA nu are nicio modalitate de a duce astronauții americani la Stația Spațială Internațională fără capsula sa spațială. Și, într-un moment în care schimbările climatice sunt o prioritate de vârf a Casei Albe, el are mai multe mașini electrice pe drumurile din SUA decât orice alt producător.

Câțiva oficiali guvernamentali de vârf au spus că lucrează la reducerea dependenței lor de Musk, inclusiv în parteneriat și încurajarea concurenților cu contracte guvernamentale și subvenții. „Nu există doar SpaceX. Există și alte entități cu care putem colabora cu siguranță când vine vorba de a oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pe câmpul de luptă”, a declarat săptămâna trecută Sabrina Singh, secretar de presă adjunct al Pentagonului.

Washington a mai avut de-a face cu magnați puternici care dominau căile ferate, petrolul sau un sector economic cheie, a declarat Richard Haass, președintele Consiliului pentru Relații Externe. „Dar ceea ce este puțin diferit aici este capacitatea lui Musk de a-și proiecta agenda politică și faptul că acum avem tehnologie și mass-media care permit indivizilor să devină în esență propria lor rețea sau canal”, a spus Haass.

