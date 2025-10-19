Elon Musk își îndreaptă atenția către Marea Britanie. Ce urmărește miliardarul?

Elon Musk pare să fi revenit în centrul dezbaterii politice din Regatul Unit, după o perioadă de tăcere în care s-a concentrat pe activitatea sa din cadrul autointitulatului „Department of Government Efficiency” (DOGE) din Statele Unite. În ultimele luni, miliardarul a început din nou să comenteze intens despre politica britanică, atrăgând atenția prin sprijinul acordat unor figuri controversate din extrema dreaptă.

Săptămâna aceasta, Musk a reacționat cu un emoji în formă de inimă la o postare a activistului britanic Tommy Robinson – o figură cunoscută pentru pozițiile sale islamofobe și pentru implicarea în grupări de extremă dreaptă. Gestul a venit la scurt timp după ce Robinson i-a mulțumit public lui Musk, afirmând că fondatorul X (fostul Twitter) ar fi finanțat apărarea sa într-un proces derulat la Curtea de Magistrați din Westminster, Londra. Robinson este judecat pentru refuzul de a oferi poliției acces la telefonul său mobil, într-un caz instrumentat în baza legislației antiteroriste. Acesta a pledat nevinovat, susținând că percheziția a fost ilegală, iar verdictul este așteptat luna viitoare.

Potrivit publicației WIRED, Robinson a declarat că Musk ar fi acceptat să contribuie la cheltuielile sale de apărare, care ar putea depăși jumătate de milion de lire sterline, potrivit avocatului britanic Mark Stephens, fost consilier juridic al lui Julian Assange. Nici Musk, nici Robinson nu au oferit comentarii oficiale.

Activitatea lui Musk pe tema politicii britanice a fost fluctuantă: după o avalanșă de postări la începutul anului 2024, interesul său a scăzut semnificativ în perioada petrecută la Washington. Date analizate de WIRED arată însă o revenire puternică a atenției sale asupra Marii Britanii după luna august, când miliardarul a început din nou să posteze frecvent despre scena politică din Regat.

Strategie deliberată

Experții susțin că această revenire ar putea fi parte a unei strategii deliberate de a influența mediul politic european, în contextul reglementărilor tot mai stricte privind conținutul online. Legi precum Digital Services Act (DSA) al Uniunii Europene și Online Safety Act al Marii Britanii impun platformelor sociale obligații stricte de moderare a dezinformării și de eliminare a conținutului ilegal, inclusiv al discursului instigator la ură. Nerespectarea acestor norme ar putea atrage amenzi de până la 6% din veniturile globale ale platformei X – sau chiar interzicerea sa în anumite regiuni.

După preluarea Twitter în 2022, Musk a desființat o mare parte din echipa de „încredere și siguranță” a companiei și a permis revenirea pe platformă a conturilor anterior suspendate pentru hărțuire sau dezinformare. Printre acestea s-a numărat și cel al lui Robinson, fost membru al Partidului Național Britanic (BNP) și cofondator al mișcării anti-islam English Defence League. Suspendat definitiv în 2018 pentru incitare la ură, Robinson și-a recăpătat contul în noiembrie 2023, afirmând că îi este „recunoscător lui Elon Musk pentru că i-a redat vocea”.

De atunci, Robinson și-a mărit considerabil audiența — de la 400.000 de urmăritori în 2018 la peste 1,7 milioane în prezent —, creștere pusă parțial pe seama algoritmilor platformei X, dar și a promovării directe din partea lui Musk. În timpul revoltelor cu tentă rasistă din vara lui 2024, Musk a distribuit mai multe mesaje ale lui Robinson, ceea ce a marcat prima sa implicare vizibilă în politica britanică.

„Musk încearcă să schimbe echilibrul de putere din Europa”

După acele evenimente, Musk a devenit tot mai vocal în privința guvernului de la Londra, criticând premierul Keir Starmer și reluând teme promovate de grupări de extremă dreaptă. Într-o postare din august 2024, el a apărat un membru al organizației Patriotic Alternative, considerată una dintre cele mai mari grupări naționaliste din Marea Britanie.

În septembrie 2025, Musk a participat virtual la un miting organizat de Robinson în centrul Londrei, unde a cerut „dizolvarea Parlamentului” și „schimbarea guvernului”. Discursul său, în care a afirmat că „violența este inevitabilă” și că oamenii „trebuie să lupte sau să moară”, a fost condamnat de ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, care a calificat limbajul folosit drept „abominabil”.

Comentatorii politici consideră că acțiunile lui Musk în Europa – de la susținerea liderului ungar Viktor Orbán până la interacțiunile cu politicieni din AfD în Germania sau cu premierul italian Giorgia Meloni – fac parte dintr-un tipar mai amplu de intervenție. Damian Tambini, cercetător la London School of Economics, afirmă că „Musk încearcă să schimbe echilibrul de putere din Europa, subminând reglementările care limitează folosirea platformelor sale ca instrumente de propagandă”.

În timp ce platforma X se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din partea autorităților europene, implicarea tot mai deschisă a lui Elon Musk în politica britanică ridică noi semne de întrebare asupra influenței sale asupra discursului public și a democrației digitale.

