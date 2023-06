Elon Musk și Mark Zuckerberg au confirmat că se vor bate în cușcă. Când este programată lupta celor doi miliardari

Elon Musk și Mark Zuckenberg se vor bate in cusca FOTO facebook

Mark Zuckerberg a declarat că vrea să aibă o luptă în cușcă cu Elon Musk, lucru pe care colegul său miliardar din domeniul tehnologiei pare să-l fi acceptat.

Musk a propus pentru prima dată o luptă la începutul acestei luni, scriind pe Twitter că este "gata pentru un meci în cușcă", după ce au apărut zvonuri că șeful Meta lucrează la o rețea rivală pentru Twitter.

Zuckerberg a răspuns cu o captură de ecran a tweet-ului dlui Musk, cu mențiunea "trimiteți-mi locația". Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat pentru The Verge că răspunsul lui Mark Zuckerberg nu a fost o glumă, spunând că "povestea vorbește de la sine".

Se bat în Las Vegas

Elon Musk a numit o locație joi, răspunzând pe Twitter la știrea despre această confruntare cu cuvintele "Vegas Octagon", referindu-se la centrul UFC Apex din Nevada.

Marc Zuckerberg postase anterior pe Facebook despre antrenamentul său în arte marțiale, vorbind în același timp pe larg despre acest subiect în cadrul unor apariții pe podcast. În luna mai, el a participat la primul său turneu de jiu-jitsu, după ce s-a antrenat cu candidați potențiali de la UFC în perioada de pregătire."Am participat la primul meu turneu de jiu jitsu și am câștigat câteva medalii pentru echipa Guerrilla Jiu Jiu Jitsu", a scris pe Instagram bărbatul în vârstă de 38 de ani, alături de câteva fotografii cu el concurând și de emoji cu medalii de aur și argint.

În schimb, directorul general al Tesla, în vârstă de 51 de ani, susține că nu face exerciții fizice, scriind miercuri într-o postare pe Twitter: "Aproape niciodată nu fac exerciții fizice, cu excepția faptului că îmi iau copiii în brațe și îi arunc în aer".

Musk pregătește o schema specială

Miliardarul din domeniul tehnologiei, care este în prezent listat ca fiind cea mai bogată persoană din lume în Bloomberg Billionaires Index, a lăsat să se înțeleagă într-un podcast recent că ar avea ca obiectiv să se folosească de greutatea sa superioară pentru a-l învinge pe Zuckerberg.

"Am o mișcare numită The Walrus, pe care am folosit-o pe un prieten de-al meu care este foarte agil", a declarat el la podcastul Full Send. O să mă întind pe tine și nu poți scăpa”, a punctat Elon Musk.