Elon Musk, în conflict deschis cu New York Times: „Propaganda lor nici măcar nu este interesantă”

New York Times nu va plăti un abonament lunar pentru a obţine statutul de cont verificat pe Twitter, a declarat un purtător de cuvânt al ziarului, la câteva ore după ce a pierdut bifa de verificare pe platforma de socializare, transmite Reuters.

Conform noii politici Twitter, bifele verificate sunt acum oferite doar printr-un abonament plătit.

Organizaţiile vor trebui să plătească 1.000 de dolari pe lună pentru a obţine bife aurii, în timp ce persoanele fizice pot obţine bife albastre la un preţ de pornire de 7 dolari în Statele Unite.

„De asemenea, nu vom rambursa reporterilor banii pentru Twitter Blue pentru conturile personale, cu excepţia cazurilor rare în care acest statut ar fi esenţial în scopuri jurnalistice”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

De asemenea, Politico nu se va oferi să plătească pentru conturile verificare pe Twitter ale personalului său, potrivit unui memoriu trimis personalului, văzut de Reuters.

Twitter a anunţat anterior că, de la 1 aprilie, mai multe conturi vor bifele, deoarece compania de social media începe să îşi retragă programul moştenit pentru verificarea conturilor.

Twitter nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Axios a relatat anterior că nici Casa Albă nu va plăti pentru ca profilurile oficiale de pe Twitter ale personalului său să fie verificate în continuare.

Potrivit Fox News, Elon Musk a avut, pe contul său de Twitter mai multe reacții prin care a criticat New York Times.

„Adevărata tragedie a @NYTimes este că propaganda lor nici măcar nu este interesantă”, a scris Musk pe Twitter.

„Feedul lor este echivalentul Twitter al diareei. Este de necitit. Ei ar avea mult mai mulți adepți reali dacă ar posta doar articolele lor de top. Același lucru se aplică tuturor publicațiilor”, a mai scris Musk.

