Elon Musk a numit un câine în funcția de CEO al Twitter: ”Este grozav! Mult mai bun decât ultimul”

Elon Musk a anunțat pe contul său de Twitter că a numit un nou CEO al companiei - un câine Shiba Inu.

“Noul CEO al Twitter este grozav. Mult mai bun decât ultimul!” a scris Musk sub o fotografie postată cu câinele în scaunul de CEO al companiei.

Potrivit acestuia, câinele pe nume Floki se pricepe foarte bine la cifre și are un stil propriu de lucru. Musk și-a exprimat încrederea că animalul de companie este “perfect pentru slujbă” și crede că este un CEO mai bun decât “celălalt tip”, făcând aluzie fie la el însuși, fie la fostul CEO Parag Agrawal.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH