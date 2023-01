Elon Musk ar fi pierdut într-o singur an 200 de miliarde de dolari. Despre 2023, miliardarul spune că „nu va fi plictisitor”

Nimeni nu a făcut, sau a pierdut, mai mulţi bani ca Elon Musk, averea antreprenorului în vârstă de 51 de ani înregistrând o pierdere fără precedent de 200 de miliarde de dolari din noiembrie 2021, potrivit Bloomberg Billionaires Index, informează tca/dpa.

Se pare că averea acestuia era de 340 de miliarde de dolari în urmă cu 14 luni. Ea este evaluată acum la 137 de miliarde de dolari, ceea ce l-a costat distincţia de cel mai bogat om din lume. Acest titlu îi revine acum preşedintelui brandului francez de lifestyle LVMH, Bernard Arnault, care are o avere de 162 de miliarde de dolari.

Forbes l-a detronat pe Elon Musk de pe primul loc în clasamentul miliardarilor în luna decembrie.

Musk, care deţine compania de maşini electrice Tesla şi compania de aeronautică SpaceX, a achiziţionat în octombrie platforma de socializare Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, moment care a coincis cu o depreciere continuă a valorii acţiunilor Tesla, despre care unii acţionari nu cred că este o coincidenţă.

În noiembrie, Elon Musk a glumit despre pierderea de bani pe Twitter."Cum să faci o mică avere pe reţelele sociale? Începe cu una mare", a scris el pe Twitter.

Omul de afaceri miliardar a folosit platforma Twitter pentru a-şi promova politica, ceea ce l-a făcut în mare măsură nepopular în rândul progresiştilor care tind să susţină afaceri precum Tesla, care promovează energia alternativă.

Tesla a înregistrat o scădere de 65% a valorii acţiunilor în 2022, cu o scădere de 44% în decembrie. Musk a vândut miliarde de dolari în acţiuni ale companiei în eforturile de a face Twitter profitabil.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a devenit prima persoană care a cărui avere depăşea 200 de miliarde de dolari în aprilie 2021. Musk a fost a doua persoană. Bloomberg estimează valoarea actuală a averii lui Jeff Bezos la 107 de miliarde de dolari.

Elon Musk a salutat duminică noul an pe Twitter cu următoarea predicţie:"Un lucru este sigur. Nu va fi plictisitor".

Hope you’re having a great day 1 2023!

One thing’s for sure, it won’t be boring.