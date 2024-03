Elon Musk, "ajutat" de angajații săi de la X să înțeleagă ce este NATO. Mesajul patronului, dublat de o explicație permanentă

Miliardarul Elon Musk a stârnit un val proaspăt de controverse după ce s-a întrebat, într-un mesaj postat pe rețeaua X (fosta Twitter), care ar mai fi rostul existenței Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Musk a răspuns în seara zilei de sâmbătă, 2 martie, unui mesaj postat pe X de către David Sacks, unul dintre componenții a ceea ce a ajuns cunoscut în lume în ultima decadă drept "PayPal mafia". Membrii grupului restrâns au un impact major asupra Silicon Valley prin înființarea și dezvoltarea unor companii importante. "PayPal mafia" îi mai include pe Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman și pe fondatorii YouTube și Yelp.

Sacks, un apropiat al Partidului Republican în Statele Unite, că NATO n-ar mai avea nici un motiv să existe după ce Uniunea Sovietică s-a destrămat, în 1991.

"Adevărat. M-am întrebat întotdeauna de ce a continuat să existe NATO, chiar dacă nemesisul și motivul său de a exista, Tratatul de la Varșovia, s-a dizolvat", a scris Musk distribuind mesajul amicului Sacks.

True.

I always wondered why NATO continued to exist even though its nemesis and reason to exist, The Warsaw Pact, had dissolved.