Dmitri Rogozin, șeful Roscosmos, agenția guvernamentală responsabilă de programul spațial rusesc, a lansat un atac dur asupra miliardarului american Elon Musk, considerat vinovat pentru rezistența ucrainenilor în războiul declanșat de Vladimir Putin

„Elon Musk este implicat în furnizarea de comunicații militare forțelor fasciste din Ucraina. Și pentru asta va trebui să răspunzi, Elon, indiferent cât de mult faci pe prostul”, a declarat Rogozin.

Musk, în vârstă de 50 de ani, a folosit Starlink, o constelație de sateliți creată de SpaceX, pentru a menține Ucraina online pe fondul invaziei ruse. Șefii de la Kremlin, în frunte cu Rogozin, consideră astfel că Starlink oferă forțelor ucrainene un avantaj considerabil în războiul cu drone.

Miliardarul a răspuns printr-un mesaj ironic postat pe Twitter: „Dacă mor în circumstanțe misterioase, măcar știu de ce”. „Nu este amuzant”, a replicat la comentarii mama lui Musk, Maye. ”Îmi pare rău. Voi face tot posibilul să rămân în viață”, a revenit Elon Musk.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya