Care este primul lucru pe care îl face Elon Musk când se trezește dimineața. Obiceiul la care nu poate să renunțe miliardarul

Miliardarul Elon Musk, care visează să colonizeze Marte a vorbit recent despre obiceiurile pe care le are în viața de zi cu zi.

Elon Musk a povestit în podcastul Full Send Podcast despre Starlink, Rusia, extratereştri, un nou Război Mondial, dar a şi povestit cum decurge o zi oarecare din viaţa sa.

„Merg la culcare destul de târziu, pe la 3.00 dimineaţa. Mă trezesc la 9.00-9.30 şi am un obicei prost, dar bănuiesc că foarte mulţi oameni îl au. Iau telefonul şi verific imediat ce s-a întâmplat în timpul în care am dormit, ce urgenţe sunt. Conduc SpaceX şi Tesla, aşa că tot timpul se întâmplă ceva peste noapte. Dar e un obicei îngrozitor! Vreau să schimb asta, trebuie să încep să fac mişcare, antrenamente, să fiu într-o formă mai bună. Nu trebuie să mai iau telefonul în mână de cum deschid ochii, trebuie să mă dau jos din pat şi să fac mişcare cel puţin 20 de minute, în fiecare dimineaţă. Nu-mi place să fac sport, dar trebuie s-o fac“, a declarat acesta în podcastul Full Send Podcast, potrivit adevarul.ro.

Recent în media s-a vorbit despre o presupusă aventură a miliardarului.

Elon Musk a negat cu vehemenţă că ar fi avut o aventură cu soţia unuia dintre fondatorii Google, Sergey Brin, cu care este bun prieten de multă vreme, şi a respins informaţiile apărute într-un articol publicat duminică în The Wall Street Journal, potrivit căruia acea aventură ar fi pus capăt atât căsniciei lui Brin, cât şi prieteniei acestuia cu Musk, informează DPA.

"Această poveste este o prostie totală", a scris Elon Musk pe Twitter duminică seară, referindu-se la acea aventură prezumtivă, care s-ar fi produs într-o perioadă în care Sergey Brin şi soţia lui, Nicole Shanahan, erau deja despărţiţi dar locuiau încă împreună.

"Eu şi Sergey suntem prieteni şi am fost împreună la o petrecere seara trecută! Am văzut-o pe Nicole doar de două ori în ultimii trei ani şi de fiecare dată acest lucru s-a produs în prezenţa multor oameni în jurul nostru. Nu a fost nimic de natură romantică", a declarat CEO-ul companiilor SpaceX şi Tesla.

Jurnaliştii de la The Wall Street Journal au scris că prietenia dintre Musk şi Brin a încetat după un presupus flirt între Nicole Shanahan şi Elon Musk. Acest lucru ar fi dus la divorţul cuplului.

Musk şi Brin sunt prieteni buni de foarte mulţi ani, potrivit relatărilor din presa internaţională. Sergey Brin, care ocupă locul al optulea în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume, l-a ajutat financiar pe Musk în timpul crizei economice din 2008.

