Elon Musk l-a provocat pe Vladimir Putin la o luptă corp la corp: Cine câștigă primește Ucraina

Elon Musk, șeful Tesla și SpaceX, l-a provocat pe Vladimir Putin, președintele Rusiei, la o luptă corp la corp, urmând ca cel care câștigă să primească Ucraina.

Propunerea a fost lansată de Elon Musk printr-un mesaj pe Twitter, pe care l-a trimis inclusiv către contul de Twitter al Kremlinului. Acesta a scris și în rusă, întrebându-i pe urmăritori ”dacă sunt de acord cu această luptă”.

Twitter, precum și celelalte rețele sociale, sunt blocate în Rusia, drept urmare mesajul lui Musk nu va ajunge la Putin, dar a strâns rapid numeroase comentarii și aprecieri. Utilizatorii au apreciat curajul lui Elon Musk, dar unii i-au amintit că Putin a făcut judo și a fost în KGB.

Mihail Fedorov, ministrul pentru Transformare Digitală din Ucraina, a distribuit mesajul lui Elon Musk.

”Sunt sigur că Elon Musk îl poate trimite pe Putin pe Jupiter”, a comentat ministrul ucrainean.

I am sure that @elonmusk can send Putin to Jupiter. https://t.co/bXxy7yaQxJ