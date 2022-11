Elon Musk recomandă americanilor să voteze cu Partidul Republican. ”Împărţirea puterii împiedică cele mai grave excese”

Elon Musk, noul şef al companiei Twitter Inc şi cel mai bogat om din lume, a recomandat alegătorilor luni, 7 noiembrie, să voteze candidaţi republicani pentru Congresul Statelor Unite la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, care vor avea loc marţi, 8 noiembrie, relatează Reuters.

”Către alegătorii cu mentalitate independentă: împărţirea puterii împiedică cele mai grave excese din partea ambelor partide, prin urmare vă recomand să votaţi pentru un Congres republican, având în vedere că preşedinţia este democrată”, a scris Elon Musk pe Twitter.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.